A diarista precisou enfaixar o braço após quebraArquivo Pessoal

Publicado 26/02/2024 21:57 | Atualizado 26/02/2024 22:32

Rio - Severina Felix, de 62 anos, teve o braço quebrado durante uma cirurgia na coluna no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul do Rio. É o que denuncia a família da diarista, que deu entrada na unidade no dia 13 de fevereiro com dores nas costas e foi internada para fazer o procedimento devido a um tumor no fígado.

No dia 21, Severina fez uma cirurgia e, no dia seguinte, outra, da qual teria voltado com dores no braço e foi necessário colocar ataduras e tipoia após uma fratura.

Rafaela Félix, 32, acompanha a mãe e detalhou o caso ao DIA: "Depois de fazer alguns exames, foi constatado que ela estava com um tumor no fígado. Falaram que ela tinha que fazer uma cirurgia para retirada desse tumor e fizeram uma cirurgia na coluna. Em menos de 12 horas fizeram outra cirurgia no mesmo local para biópsia mas, quando passou o efeito da anestesia, minha mãe reclamou de dores no braço, não conseguia movimentá-lo e estava com um inchaço na região".

De acordo com ela, após muita insistência, um exame de raio-x constatou o problema. "Ela simplesmente entrou no centro cirúrgico com o braço em ótimas condições e voltou com ele quebrado. Já se passaram cinco dias e minha mãe continua com ele quebrado, sentindo dor e sem conseguir dormir pois o hospital não tem o pino para realizar a cirurgia", disse a filha.

Quando soube da situação, Rafaela disse que entrou em desespero. "Pensei que ia perder minha mãe. Meu psicológico começou a ficar abalado e o dela também. Ela falou que não aguentava mais viver daquele jeito que estava vivendo. A gente entra em um lugar pra se cuidar e acaba saindo pior. São coisas que a gente não espera, mas alguém tem que se responsabilizar e pagar por isso. Não é só a cirurgia, depois vai ter que fazer uma fisioterapia no braço. O hospital tem que arcar com a despesa total", afirmou.

Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde informou Severina "vem recebendo todos os cuidados indicados para o seu caso, conforme a gravidade do quadro apresentado."

Veja a íntegra da nota:

"A direção do Hospital Municipal Miguel Couto informa que a Sra. Severina vem recebendo todos os cuidados indicados para o seu caso, conforme a gravidade do quadro apresentado. A paciente apresenta fragilidade óssea, e durante o manejo para realização de um exame houve uma fratura patológica (que ocorre quando o osso já apresenta uma doença prévia) no úmero. Em razão da fratura, a Sra. Severina passará por procedimento cirúrgico ainda nesta semana.



A unidade destaca ainda que o manuseio da paciente foi feito de acordo com o protocolo preconizado e que o caso vem sendo acompanhado pela Neurocirurgia, pela Clínica Médica e pela Ortopedia. Além disso, a equipe médica vem prestando informações sobre o caso à família da paciente durante toda a sua evolução.



Mais detalhes estão restritos aos familiares. A equipe médica segue à disposição da família para demais esclarecimentos."