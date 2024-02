Grupo levou as cervejas que ficaram expostas após acidente na Avenida Brasil - Reprodução

Publicado 26/02/2024 17:07 | Atualizado 26/02/2024 18:13

Rio - Um caminhão que carregava diversos engradados de cerveja se envolveu em um acidente na tarde desta segunda-feira (26), na Avenida Brasil, próximo ao Shopping Guadalupe, na Zona Norte do Rio. Com isso, a carga ficou exposta e pessoas passaram a saquear os produtos.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento que o grupo sobe no veículo para saquear o material.

Veja o vídeo: Carga de cerveja cai de caminhão na Avenida Brasil e o grupo saqueia as mercadorias



Crédito: Reprodução / Redes sociais

#ODia — Jornal O Dia (@jornalodia) February 26, 2024

A Polícia Militar informou que agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionados para verificar um acidente de trânsito sem vítimas. No local, o motorista do caminhão relatou que passava pela Avenida Brasil quando a carga caiu e foi saqueada por pessoas que estavam nas proximidades. A corporação ressaltou que está prestando auxílio ao motorista, que não ficou ferido.

Um trecho de uma faixa da pista central da Avenida Brasil ficou interditada. Agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) e da Comlurb também atuaram no local. De acordo com o Centro de Operações do Rio (COR), o trânsito estava com boas condições apesar da interdição.