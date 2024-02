Alunos de escola municipal do Complexo do Alemão assistem aula em caixotes - Reprodução/ TV Globo

Publicado 26/02/2024 16:57 | Atualizado 26/02/2024 17:28

Rio - Alunos da Escola Municipal Rubens Berardo, no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio, precisam sentar em caixotes por falta de carteiras na unidade. Um vídeo feito em uma sala de aula na semana passada e divulgado nesta segunda-feira (26) mostra pelo menos duas crianças nos assentos improvisados.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) afirmou por meio de nota que foi instaurada uma sindicância para apurar "aparente negligência por parte da direção da escola".

A pasta também informou que a direção falhou ao não reportar a secretaria sobre a falta de carteiras para o ano letivo. A Secretaria recebeu nesta segunda a denúncia por meio da imprensa e imediatamente enviou carteiras do seu estoque para a escola.

Além da sindicância aberta, a SME ponderou que não há falta de professores na unidade. Todas as turmas estão sendo atendidas.

Alguns alunos da escola não haviam recebido uniformes, mas ainda segundo a pasta, foram necessários ajustes de tamanhos de calçados, que já estão sendo entregues nesta segunda-feira.