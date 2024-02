Victória Caroline Emiliano Teles, de 23 anos, foi assassinada a tiros em Nova Iguaçu - Reprodução

Victória Caroline Emiliano Teles, de 23 anos, foi assassinada a tiros em Nova IguaçuReprodução

Publicado 26/02/2024 16:28 | Atualizado 26/02/2024 16:38

Rio - A Polícia Civil investiga a morte da designer de sobrancelhas Victória Caroline Emiliano Teles, de 23 anos, assassinada a tiros em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu na quinta-feira (22) e até o momento o suspeito não foi identificado.

A vítima teria sido morta após deixar um carro pedindo socorro. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para uma ocorrência de feminicídio, no bairro Santa Rita, próximo ao Arco Metropolitano. A mulher foi encontrada já morta no local. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a autoria e a motivação do crime.

Victória foi enterrada no sábado (24) no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu. Ela deixou três filhos. Em uma rede social, Ellen Emiliano, mãe da jovem, lamentou a morte e pediu orações.

"Nesse momento, eu só quero lembrar da minha filha linda e dos três presentinhos que ela deixou. Sobre quem fez, eu não quero saber de nada. Nada vai ressuscitar a minha filha. Coração dos outros é terra que ninguém pisa e pode colocar em risco a segurança da vida dos meus netos. É dolorosa a brutalidade do feminicídio só que a minha filha era uma menina que respeitava a religião dela e tinha muita fé nos seguimentos dela. Os Orixás dela viram quem foi. O nosso Senhor Jesus Cristo e minha mãe Nossa Senhora também. Deixa a Justiça na mão deles. No momento, minha filha precisa que rezem. Orem pela alma dela pra descansar em paz e seguir o caminho da luz", escreveu.

No dia da morte, Ellen usou a rede social para desabafar. "Deus, está doendo muito. A mamãe está procurando forças. Descanse em paz, meu amor. Meus três meninos ficarão bem aqui com a mamãe. Eu te amo minha levada. Hoje você está me fazendo sentir a pior dor do mundo. Te amo, minha primogênita. Vivi, mamãe está em pedaços", escreveu.

"Você sempre vai ser especial pra mim. Obrigada por tudo, por nunca ter largado minha mão. Nesse lugar, era eu por você e você por mim. Uma pulava no miolo da outra. Nossa vida teve destino diferente. Na última vez que se falamos você estava bem, cuidando da sua vida espiritual. Sua cabeça estava outra. Tu foi uma guerreira. Só quem sabe sua história sabe da menina mulher que você era. Te amarei eternamente. Não estou conseguindo acreditar que você se foi assim, brutalmente. Que Deus e seus Orixás te guardem em um bom lugar e cobre de quem fez essa maldade com você. Te amo. Te amarei eternamente", comentou uma amiga de Victória.