Ordem dos desfiles da Série Ouro é definidaRafael Catarcione / Riotur

Publicado 18/06/2024 22:53

Rio - A Liga-RJ definiu, nesta terça-feira (18), a ordem dos desfiles das escolas de samba da Série Ouro do Rio para o carnaval de 2025. O local do sorteio foi restrito aos presidentes e representantes das agremiações, além da imprensa.

A vice-campeã da Série Prata, Botafogo Samba Clube, abre a festa na Sapucaí na sexta-feira (28/2), seguida pelo Arranco do Engenho de Dentro, que ficou em 14º lugar em 2024. Já a Tradição, atual campeã do grupo, abre o sábado (1/3) e a União do Parque Acari, que ficou em 13º, se apresenta logo depois.

Confira a ordem:

Sexta-feira

1º- Botafogo Samba Clube

2º- Arranco do Engenho de Dentro

3º- Inocentes de Belford Roxo

4º- Unidos da Ponte

5º- Estácio de Sá

6º- União de Maricá

7º- Em Cima da Hora

8º- União da Ilha do Governador

Sábado

1º- Tradição

2º- União do Parque Acari

3º- Acadêmicos de Vigário Geral

4º- Unidos de Bangu

5º- Unidos do Porto da Pedra

6º- São Clemente

7º- Acadêmicos de Niterói

8º- Império Serrano