Dedê Marinho é a nova rainha de bateria da Unidos de Padre Miguel Fausto Ferreira

Publicado 17/06/2024 10:38 | Atualizado 17/06/2024 11:12

Rio - Durante a tradicional feijoada da escola, a Unidos de Padre Miguel anunciou, neste domingo (16), que Andressa Marinho, mais conhecida no mundo do samba como Dedê Marinho, é a nova rainha de bateria para o Carnaval 2025. A direção decidiu cancelar o concurso que iria eleger a majestade da Bateria Guerreiros da Unidos e surpreendeu com a novidade.

A diretora de carnaval, Lara Mara destacou a importância da escolha de uma rainha da comunidade: "A Unidos de Padre Miguel sempre teve uma forte ligação com sua comunidade, e estamos muito felizes em poder honrar essa tradição ao escolher a Dedê como nossa nova rainha de bateria. Conheço a Dedê desde pequena. A gente foi criada na quadra da UPM. O maior requisito para ocupar esse posto é a amar a comunidade e ser cria, então nossa escolha não poderia ser diferente.", disse.

A nova rainha, que faz parte da UPM desde os 9 anos, expressou a gratidão. "A ficha ainda não caiu. Ser escolhida como rainha de bateria da Unidos de Padre Miguel é um sonho realizado. Agradeço imensamente à diretoria e comunidade pela confiança. Prometo honrar esse posto com todo meu coração e muito samba no pé.", falou Dedê.

Além da nomeação, a escola anunciou que realizará um concurso para eleger duas novas musas da comunidade. As inscrições estarão abertas em breve, dando oportunidade para mais sambistas.



Andressa é cria da Vila Vintém e já atuava como musa da escola. Sua trajetória no samba começou em 2007, aos 5 anos, na escola mirim Estrelinha da Mocidade. Aos 8 anos, foi princesa e rainha do carnaval mirim AESM-RJ. Em 2009 ingressou na ala de passistas mirim da UPM. Em 2023, representou a agremiação no concurso para eleger a corte do carnaval carioca, chegando entre as dez finalistas. Já em 2024, foi consagrada musa da comunidade, ano em que a escola foi a grande campeã da Série Ouro e conquistou a vaga no grupo especial.