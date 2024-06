Quitéria Chagas é coroada rainha de bateria do Império Serrano - Rodolfo Teixeira / Divulgação

Publicado 17/06/2024 10:39 | Atualizado 17/06/2024 10:43

Rio - Quitéria Chagas, de 43 anos, foi coroada rainha de bateria do Império Serrano, durante a feijoada Imperial, na quadra da agremiação, em Madureira, no último sábado (15). A atriz assume o cargo que era de Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa, desde 2020.

Para a ocasião, a atriz, que estreou no posto em 2006, apostou em um vestido brilhante e com franjas, que valorizava suas curvas. No palco, Quitéria falou sobre o momento especial. "Passa um filme (na cabeça). Tenho uma enorme gratidão (pela escola). Que a gente continue esse legado por um bom tempo. E que eu possa sempre representar na medida do possível, e do impossível, as mulheres do Império. Amo vocês. Vocês são o ar que eu respiro", disse a beldade.



A escritora Helena Theodoro, a carnavalesca Maria Augusta e a ex-rainha Darlin Ferratry marcaram presença no evento, apresentado por Milton Cunha. O agito também contou com as coroações de Jamilly Marques como rainha da escola e Luana Estrela como princesa, além da apresentação oficial de Deisiane Jesus como musa da comunidade.

No Carnaval de 2024, o Império ficou em segundo lugar, na Série Ouro, com o enredo "Ilú-oba Òyó: a gira dos ancestrais", mostrando a importância dos orixás.