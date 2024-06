Imperatriz Leopoldinense realiza recadastramento de comunidade e abre inscrições para novos componentes - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 14/06/2024 14:36 | Atualizado 14/06/2024 14:45

Rio - Focada nos preparativos para o desfile de 2025, a Imperatriz Leopoldinense, atual vice-campeã do Carnaval carioca, anunciou que o recadastramento de sua comunidade acontecerá neste fim de semana, nos dias 15 e 16 de junho. Mais para frente, a escola de samba ainda abrirá inscrições para novos componentes.

No sábado (15) e no domingo (16), das 9h às 15h, os componentes que desfilaram em 2024 e entregaram suas fantasias deverão comparecer à quadra da escola, munidos de um documento original com foto, para garantir a sua vaga no próximo Carnaval. Para os que não puderem estar presente neste fim de semana, terá uma data extra: dia 18 de junho, terça-feira, das 19h às 22h.

A partir do sábado (22), as inscrições para novos componentes estarão abertas e acontecerão toda terça e sábado. Às terças, o horário será de 19h às 22h, e aos sábados, de 09h às 13h. A quadra da Imperatriz Leopoldinense fica na Rua Professor Lacé 235, em Ramos, na Zona Norte do Rio.