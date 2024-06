Andrea de Andrade é a nova rainha de bateria da Porto da Pedra - Victor Marinho / Divulgação

Publicado 11/06/2024 14:10

Rio - Andrea de Andrade é a nova rainha de bateria da Unidos da Porto da Pedra! O anúncio foi feito através do Instagram, nesta terça-feira (11). Em uma publicação conjunta com a agremiação, que disputará a Série Ouro no Carnaval do ano que vem, a influenciadora digital fala sobre a emoção de ocupar o cargo na escola de São Gonçalo e promete dar seu melhor à frente da bateria Ritmo Feroz.

"É com uma honra e o coração transbordando de felicidade, que comunico a vocês que a partir de hoje eu assumo a coroa da bateria da Porto da Pedra. Após anos afastada da frente de uma bateria, eu tenho a responsabilidade de vir a frente da bateria Ritmo Feroz. Peço licença a todos os segmentos da escola, principalmente a minha velha guarda e as minhas baianas, para pisar nesse chão, que a partir de hoje também é meu. Chego pra somar com a comunidade de São Gonçalo em busca do tão sonhado retorno ao grupo especial", escreveu a beldade em um trecho da legenda.

Com isso, Andrea volta a ocupar o posto no carnaval carioca depois de 13 anos. Ela foi rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel até 2011. E ocupou o mesmo cargo na Império Casa Verde, em São Paulo. Além disso, é musa da Vila Isabel desde 2012. A musa fitness, então, comenta que fará uma jornada dupla na Marquês de Sapucaí em 2025.



"A expectativa é a melhor possível. Estou animada para um dos maiores desafios da minha vida, que é estar a frente de uma das melhores baterias do carnaval carioca, que é a Ritmo Feroz e continuar a minha trajetória em uma escola tão tradicional como a Vila Isabel. A energia da comunidade e a troca com os segmentos será de extrema importância para aguentar essa maratona, mas vocês podem ter certeza que darei o meu melhor pela escola, a comunidade de São Gonçalo pode contar comigo nessa jornada, e tenho certeza que ao final seremos felizes. Rumo ao grupo especial, meu Tigre!", afirma em nota.



No ano passado, a Porto da Pedra apresentou o enredo "Lunário Perpétuo, a profética do saber popular" na Avenida, mas levou a pior e foi rebaixada para a Série Ouro. Após escola amargar o último lugar, Tati Minerato, que era rainha de bateria, foi desligada da agremiação depois de três anos.