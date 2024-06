Júlio Assis é novo diretor musical da UPM - Diego Mendes / Divulgação

Publicado 08/06/2024 11:53

Rio - A Unidos de Padre Miguel, que vai abrir os desfiles do Grupo Especial em 2025, anunciou na tarde desta sexta-feira (7) Júlio Assis como novo diretor musical.

Com uma trajetória de sucesso e reconhecimento no mundo do samba, ele atua na escola desde 2015 como cavaquinista. Foi, também, diretor musical da Beija-Flor de 2012 a 2017, período em que integrou as parcerias campeãs do concurso de samba-enredo em 2018, 2019, 2020, 2022 e 2023. Passou, ainda, por escolas como Portela e Leão de Nova Iguaçu.

Sua carreira inclui participação no projeto "Emoções em Alto Mar", do cantor Roberto Carlos, em 2012, a gravação do CD do grupo Dose Certa e performances no evento Botequim da Cidade do Samba.

Júlio Assis também se destacou como cavaquinhista no projeto Samba do Carlinhos, liderado pelo coreógrafo Carlinhos de Jesus, sob a regência do maestro Jorge Cardoso.