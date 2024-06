Encontro de craques: mestres Odilon e Fafá na quadra Grande Rio - @rsantosarantes

Encontro de craques: mestres Odilon e Fafá na quadra Grande Rio@rsantosarantes

Publicado 06/06/2024 08:36

Rio - A emoção tomou conta do primeiro ensaio de bateria da Grande Rio, na última terça-feira (4), em Caxias. Mestre Fafá recebeu a visita do lendário Odilon, que comandou a bateria da escola por 11 anos.

"Muito emocionante estar aqui hoje. Um convite incrível e que eu realmente não esperava. Fico muito feliz de ver o trabalho que o Fafá está fazendo aqui. Ele é um garoto de ouro e que merece continuar esse caminho incrível. A bateria da Grande Rio está em boas mãos", exaltou Odilon.

Emocionado com a surpresa, Fafá celebrou a oportunidade de abrir a temporada de treinos para o Carnaval 2025 ao lado de um profissional que ele sempre admirou.

"Foi uma honra receber o Odilon, aqui, no nosso primeiro ensaio. Ele que é a minha maior referência, junto com meu pai, no Carnaval. São meus mentores mesmo. Foi um momento muito emocionante pra mim e, com certeza, pra toda a bateria. A melhor forma pra começar a nossa temporada", celebrou.

Os ensaios de bateria acontecem sempre às terças-feiras, a partir das 20h, na quadra da Grande Rio, em Caxias.