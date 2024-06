Quitéria Chagas revela preparativos como rainha de bateria da Império Serrano - Divulgação

Publicado 03/06/2024 18:23

Rio - Após cinco anos, Quitéria Chagas está de volta ao posto de rainha de bateria da Império Serrano para o Carnaval de 2025, título que ocupou de 2006 a 2020. Para o DIA, a atriz, que teve uma trajetória marcada por brilho, paixão e dedicação à agremiação de Madureira, fala sobre os planos para seu retorno.

"Minha rotina está intensa e focada, com treinos específicos para fortalecimento muscular, flexibilidade e resistência, além de aulas de dança para aprimorar cada passo no samba. Embora eu já tenha experiência, não subestimo a importância dos treinos. Eles são fundamentais para garantir que eu esteja no meu melhor no Carnaval", disse.

Além disso, Quitéria também se dedica a uma alimentação balanceada e orientada por profissionais da área. "Cuidar da alimentação é fundamental para ter o vigor e a vitalidade exigidos durante os ensaios e, claro, no dia do desfile. Hoje, já mais madura, preciso me cuidar ainda mais", ressaltou.

Com uma história de mais de duas décadas de parceria com o Império Serrano, Quitéria está profundamente

envolvida em atividades especiais com a comunidade da escola. A coroação como rainha de bateria vai acontecer no dia 15 de junho, durante a tradicional feijoada do Império Serrano.

"Estou transbordando de felicidade e gratidão pela escola. Como mulher do samba, é uma honra indescritível fazer parte dessa agremiação, ocupar esse cargo e resgatar nossa história como mulher preta, como mulher do samba", declara Quitéria, emocionada com a oportunidade de mais uma vez brilhar à frente da bateria", afirmou.