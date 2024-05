Paula Maria e Marcia Abdalla assumem cargos na Liga-RJ - Divulgação

Paula Maria e Marcia Abdalla assumem cargos na Liga-RJDivulgação

Publicado 30/05/2024 19:20 | Atualizado 30/05/2024 21:27

Rio - A Liga-RJ, encarregada dos desfiles da Série Ouro, apresentou duas novidades na sua diretoria para o Carnaval de 2025. Sob a liderança do presidente Hugo Junior, a entidade terá Paula Maria como diretora cultural e Marcia Abdalla como diretora social. As novas integrantes foram anunciadas nesta quinta-feira (30) e já estão atuando no novo ciclo carnavalesco.

Paula Maria assume a diretoria cultural da Liga-RJ, com foco na valorização da história das agremiações filiadas, através de atividades que as exaltem durante todo o período pré-carnaval. Vinda de uma família de sambistas, Paula também atua como vice-presidente cultural do Império Serrano e expressou grande alegria com a nova oportunidade.

"Sem dúvida alguma é o maior desafio profissional da minha vida, mas ao mesmo tempo é muito gratificante por se tratar de algo que eu amo e conheço. Pretendo manter viva e dar publicidade às particularidades de cada uma das agremiações que compõem a Série Ouro, mantendo vivas suas histórias, lutas e exemplos", afirmou Paula.



Outra novidade é a nomeação de Marcia Abdalla como diretora social, função que anteriormente exerceu no Sereno de Campo Grande. Especialista em projetos sociais, Marcia é a criadora do programa "Missão Medula", que promove palestras e ações para conscientizar sobre o impacto social e a importância da doação de medula óssea em todo o Brasil. Ela assegurou que, em seu novo trabalho, estará próxima das agremiações.



"Estou radiante de emoção com o convite do presidente Hugo Junior. Fiquei apaixonada pelo amor e dedicação das pessoas que se entregam o ano inteiro, dando o melhor de si para tudo acontecer. E na minha caminhada não é diferente: muito amor e dedicação a quem precisa. Antes de uma festa, o carnaval é serviço social. Vamos juntos buscar contribuir um pouquinho para que nossas comunidades se sintam abraçadas e acolhidas", afirmou Marcia.

Diretora de carnaval segue para 2025

A Liga-RJ também confirmou a renovação do contrato de Carla Brito como diretora de carnaval. Carla ingressou na entidade durante os preparativos para os desfiles de 2023, participou do último evento e foi garantida para o próximo.

Como parte do planejamento para o Carnaval 2025, a Liga-RJ realizará o sorteio para determinar a ordem dos desfiles da Série Ouro no dia 18 de junho, na Barra da Tijuca. No ano que vem, a festa na Marquês de Sapucaí está programada para os dias 28 de fevereiro e 1º de março, com 16 agremiações competindo por uma vaga no Grupo Especial.