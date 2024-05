Escola de Samba Unidos de Padre Miguel anuncia Vânia Reis como Coreógrafa do Primeiro Casal - Divulgação

Rio - A Unidos de Padre Miguel, anunciou, na noite desta terça-feira (28), a contratação da nova Coreógrafa do Primeiro Casal, Vânia Reis.



"Estamos extremamente empolgados em receber Vânia Reis em nossa equipe. Sua experiência e talento certamente agregarão muito ao nosso desfile. Estamos confiantes com o trabalho que será desenvolvido para o sucesso do nosso primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira no Carnaval de 2025.", disse a Diretora de Carnaval, Lara Mara.



Além de ser Graduada em Licenciatura Plena em Dança pela Faculdade Angel Vianna e ter várias especializações na área, Vânia também tem história no Carnaval carioca. Atuou como coordenadora de ala de passistas e de shows na Mocidade Independente de Padre Miguel em diversas ocasiões, fora ter sido coreógrafa de ala e alegoria na Unidos de Padre Miguel em 2003. No ano de 2007, recebeu nota máxima como coreógrafa da comissão de frente da Caprichosos de Pilares. Atualmente, ela ocupa o cargo de Presidente da AEDERJ (Associação das Escolas de Dança do Estado do Rio de Janeiro).



Nos últimos anos, Reis esteve à frente dos casais de mestre-sala e porta-bandeira da Mocidade Independente de Padre Miguel. No carnaval de 2024, a profissional fez parte da Comissão de Carnaval da Mocidade.