Beija-Flor divulga sinopse e título do samba de 2025 - Reprodução / Instagram

Beija-Flor divulga sinopse e título do samba de 2025Reprodução / Instagram

Publicado 27/05/2024 22:19

Rio - A Beija-Flor de Nilópolis divulgou, nesta segunda-feira (27), a sinopse e o título do enredo do Carnaval de 2025: "Laíla de todos os santos. Laíla de todos os sambas". A escola vai homenagear Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, o Laíla, lendário diretor de Carnaval, morto em 2021 por complicações da covid-19.

"Kaô Kabecilê, Xangô Menino da Pedreira de Salgueiro! É o brado da aldeia nilopolitana, evocando o Deus do Trovão, do alto de seu trono, a fazer justiça com o seu machado, pelo reconhecimento do seu real valor. Sopram os ventos de Oyá, trazendo alento à memória do filho nascido do ventre de Dona Corina, e renascido em Orixá", informou a legenda de um vídeo publicado nas redes sociais da escola.