Lonnie G. Bunch III foi recepcionado pelo pesquisador Vinícius Natal, da equipe da Vila Isabel - Divulgação

Lonnie G. Bunch III foi recepcionado pelo pesquisador Vinícius Natal, da equipe da Vila IsabelDivulgação

Publicado 27/05/2024 09:32

Rio - O barracão da Unidos de Vila Isabel recebeu a visita de Lonnie G. Bunch III, secretário da Smithsonian Institution, o maior complexo de museus, educação e pesquisa do mundo, localizado em Washington, nos Estados Unidos. Ele conheceu a estrutura e os processos de produção e confecção de alegorias e adereços.

fotogaleria

"Não me lembro de nada recente que tenha me emocionado mais do que visitar a Cidade do Samba e aprender sobre o incrível trabalho, criatividade e amor que envolve o processo e o produto da criação do Carnaval. O trabalho é lindo e inspirador. Estou ansioso para voltar e aprender ainda mais", disse o secretário da Smithsonian Institution.A conexão entre a instituição norte-americana e a Vila surgiu graças à participação do pesquisador da escola, Vinícius Natal, no desenvolvimento da exposição itinerante "In Slavery's Wake" (No despertar da escravidão, em tradução livre). O projeto será exibido no Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana do Smithsonian em 2025."Foi uma visita muito importante para a Vila Isabel. Nossa intenção é estabelecer uma parceria duradoura com instituições que possam fortalecer as escolas de samba e o sambista como protagonistas da cultura brasileira", disse o pesquisador. Também participaram da visita, que ocorreu no último dia 21, os pesquisadores João Victor Silveira e Nathalia Sarro.Bunch assumiu o cargo de secretário em 2019. Desde então, supervisiona 21 museus, 21 bibliotecas, o Zoológico Nacional, vários centros de pesquisa e diversas unidades e centros de ensino.