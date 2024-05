Ana Paula (à esquerda) posa com a carnavalesca Márcia Lage - Divulgação

Publicado 23/05/2024 15:45 | Atualizado 23/05/2024 15:47

Rio - A Mocidade Independente de Padre Miguel anunciou, nesta quinta-feira (23), que contratou uma nova coreógrafa para o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Diogo Jesus e Bruna Santos. Agora, eles vão receber o auxílio de Ana Paula Lessa para aprimorar a apresentação para o Carnaval de 2025.

"Uma honra para mim receber um chamado de uma Escola de tamanha grandeza e de torcedores tão apaixonados como a Mocidade. Assumir a direção artística do Casal oficial com tanto talento como Bruna e Diogo e com um trabalho tão bem desenvolvido, me trás alegria e um enorme entusiasmo. Espero poder contribuir positivamente com os três lindos casais da Mocidade e que juntos, a gente consiga mais uma estrela", celebrou Ana.

A coreógrafa é diretora de movimento de casais de mestre-sala e porta-bandeira com mais de 10 anos de experiência. Campeã do Carnaval por três vezes, acumulando dois estandartes de melhor porta-bandeira treinada por ela, além dos prêmios de melhor casal pelo SRZD, Sambanet, Tupi e Gato de Prata para Casais sob sua direção. Julgou o quesito na série B do Carnaval carioca em 2016 e ministrou workshops para escolas de base do quesito.

Além disso, Ana é graduada e pós graduada em Fisioterapia e possui qualificação em ensino de Ballet Clássico pela Escola do Teatro Bolshoi. É presidente da Associação da Escola de Dança Maria Olenewa do Theatro Municipal do Rio de Janeiro onde também terminou sua especialização em ensino de dança e também é autora do livro Afabaleto e professora e diretora do Elevé Ballet Studio.

Os defensores do pavilhão, Bruna e Diogo, não esconderam a animação com a chegada de Ana Lessa. "A expectativa é que tenhamos um lindo encontro e temporada este ano. Ana Paula é uma grande profissional que o nosso Carnaval Carioca tem, e tenho certeza que, com a experiência dela, poderemos desempenhar um ótimo trabalho na Avenida", afirmou o mestre-sala.

"Será um prazer trabalhar com a Ana, que é uma profissional do Carnaval. Que esta nova temporada possa ser de grandes aprendizados e que juntos possamos conquistar só coisas boas para nosso trabalho", contou Bruna.