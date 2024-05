Nathanny Peres e Fernando Horta - Mauro Samagaio

Nathanny Peres e Fernando HortaMauro Samagaio

Publicado 22/05/2024 10:15 | Atualizado 22/05/2024 10:24

Rio - A Unidos da Tijuca promoveu a passista Nathanny Peres, nesta terça-feira (21), ao time de musas da comunidade para ser destaque no Carnaval 2025. A jovem, que faz parte da ala de passistas da escola desde 2014, herdou o samba no pé e amor pelo pavilhão tijucano de sua mãe, a ex-rainha de bateria Kelymar de Jesus.



"Não posso conter minha gratidão ao presidente Fernando, cuja generosidade e visão me proporcionaram essa oportunidade única. E para cada passista que sonha, que continue sonhando, pois uma hora, como num desfile de carnaval, a realização acontecerá", declarou a nova musa.