Regina Casé e Milton Cunha - Reprodução/Instagram

Regina Casé e Milton CunhaReprodução/Instagram

Publicado 23/05/2024 10:39

fotogaleria

Para assistir ao evento, basta doar 1kg de alimento não perecível, que será destinado às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Além do sorteio, o público poderá aproveitar apresentações do Grupo S.E.R., da roda de samba de Pretinho da Serrinha, da Unidos do Viradouro e do Samba da Volta.Três escolas já sabem seus dias e posições de desfile. A Unidos de Padre Miguel abrirá o domingo, 2 de março; a Unidos da Tijuca abrirá a segunda-feira, 3 de março; e a Mocidade abrirá a terça-feira, 4 de março. As outras escolas serão sorteadas para definir suas posições.