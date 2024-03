Lurdes (Regina Casé) dança com Mario Sérgio (Evandro Mesquita) - Angélica Goudinho / Globo

Lurdes (Regina Casé) dança com Mario Sérgio (Evandro Mesquita)Angélica Goudinho / Globo

Publicado 29/03/2024 05:00 | Atualizado 29/03/2024 12:45

Rio - Ela está de volta! A mãezona que conquistou o coração dos telespectadores na novela "Amor de Mãe", da TV Globo, chega aos cinemas com uma história digna de todo o seu carisma. Em "Dona Lurdes - O Filme", Regina Casé revive a matriarca que, depois de enfrentar uma saga na trama das nove para reencontrar o filho perdido, começa agora uma nova etapa da vida.

fotogaleria

Baseado no livro "Diário da Dona Lurdes", escrito pela autora Manuela Dias após o fim da novela, o longa, dirigido por Cristiano Marques, narra a trajetória da personagem na superação da síndrome do ninho vazio, quando todos os filhos se mudam de casa. Sentindo-se sozinha e sem objetivos na vida, ela é encorajada pela vizinha e amiga, Zuleide, interpretada por Arlete Salles, a buscar uma saída. Assim, a protagonista conhece Mario Sergio, vivido por Evandro Mesquita, e começa um romance.Para Regina, além de ajudar a conscientizar sobre importância do combate ao etarismo, a obra mostra dois tipos de amor não explorados na novela, como a amizade e o romance. "Teve essa descoberta de uma amiga, com a Arlete Salles, o amor da amizade, que eu prezo tanto na minha vida. E com o Evandro era muito lindo porque tinha o romantismo, ao mesmo tempo em que eles se agarravam, o que é ótimo também na batalha do etarismo, de achar que uma mulher na idade da Lurdes não pode transar", explica a atriz.Arlete e Evandro brincam dizendo que são os forasteiros na família, já que não integravam o elenco original, e se consideram honrados em participar da produção. "Fiquei encantado com essa história, que é de utilidade pública, de não limitar a vida das pessoas pela idade. E acho que o filme cumpre muito bem isso", comenta o ator e cantor."O filme é lindo, é extremamente amoroso, e tenho absoluta certeza que não terá nenhuma dificuldade de se comunicar com o público. Foi maravilhoso trabalhar com a Regina", expressa Arlete, que também está no elenco da novela "Família É Tudo", no horário das sete, da Globo.Além de novos atores, parte do elenco original também marcou presença, como Juliano Cazarré, Jéssica Ellen, Chay Suede, Nanda Costa e Thiago Martins, que interpretam os filhos da matriarca."Os filhos perdem um pouco o protagonismo quando a mãe volta a este lugar porque é isso que a gente vive na maternidade. É mais do que merecido ela estar vivendo tudo isso. É uma alegria vê-la retomando as rédeas da vida, se apaixonando e se divertindo. Eu fiquei muito feliz de estar perto e poder assistir isso acontecer", diz Nanda Costa, que interpreta Érica.Juliano Cazarré afirma que a novela ficou com gostinho de quero mais, o que proporcionou ainda mais vontade de voltar a interpretar Magno, o filho mais velho. "Foi uma alegria reencontrar todo mundo e de estar perto da Regina também, uma pessoa por quem tenho um carinho enorme. Então, o sentimento agora é só de gratidão e de torcida para que o filme encontre seu público. Acho que o filme será um carinho, vai ser um beijo no coração de muitas mulheres que se identificam com a Dona Lurdes".A novela "Amor de Mãe" entrou no ar no fim de 2019, mas foi interrompida devido à pandemia, sendo concluída somente em 2021. A autora Manuela Dias conta que mesmo com o fim seguiu pensando em como a personagem ficaria depois de encontrar Domenico (Chay Suede), o filho perdido, e, assim, nasceu o livro que deu origem ao longa-metragem."A gente tinha essa preocupação de fazer um filme de alguma forma que matasse a saudade de quem viu a novela e esse reencontro, e ao mesmo tempo para quem não viu a novela pudesse assisti-lo também como uma obra fechada", explica a roteirista, que está na expectativa de como o público irá receber a história. "O que mais espero da Dona Lurdes é sempre essa conexão afetiva e essa ode à mãe brasileira".Manuela diz ainda que não descarta ganhar uma sequência: "A Dona Lurdes é uma personagem de vida independente. Ela ganhou vida própria e pode virar o que quiser, como outro filme, série ou até um podcast. Uma conselheira de podcast, por exemplo", revela.Escrito por Manuela Dias com Claudio Torres Gonzaga, "Dona Lurdes - O Filme" estreou nesta quinta-feira (28) nas telonas de todo o Brasil, sendo o primeiro longa do Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo para o cinema.