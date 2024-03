Leidy Elin é vítima de ataques racistas - Reprodução de vídeo

Leidy Elin é vítima de ataques racistasReprodução de vídeo

Publicado 29/03/2024 09:15

Rio - Eliminada do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, Leidy Elin tem sido vítima de ataques racistas nas redes sociais. A transcista desabafou sobre o assunto em entrevista ao 'Mesacast BBB', do Globoplay, e pediu para o público julgar apenas o jogo que os participantes fazem no reality show e não as pessoas.

"Julga o jogo, não a pessoa. Lá dentro é totalmente diferente. Podem ver que a treta rolou na segunda e ontem estava todo mundo dançando junto. Não é pesado dessa forma que vocês estão achando que é. Estou sofrendo racismo para caramba", desabafou.



"Eu sou forte, o BBB me deixou mais forte ainda. Eu sabia que isso ia acontecer, eu sendo ganhadora ou não. Racismo é estrutural e está aí o tempo inteiro. Eu sou preta, favelada, trancista. Eu sofro racismo a minha vida inteira", completou. O apresentador Vitor diCastro, então, ressaltou que racismo é crime.

Temos muito orgulho de toda a sua trajetória, dentro e fora do programa! #LeidynoMesacast #MesacastBBB pic.twitter.com/pmtJVDUc8C — Leidy Elin (@leidyelin) March 28, 2024