MC Bin Laden - Reprodução/Globo

MC Bin LadenReprodução/Globo

Publicado 29/03/2024 15:15

Rio - MC Bin Laden explicou sua situação com Giovanna dentro da casa do "BBB 24", nesta sexta-feira (29). Ele abordou a conversa que teve com a nutricionista no dia anterior sobre o relacionamento que tiveram dentro da casa.

fotogaleria

"Eu e a Gi conversamos e acertamos as coisas. Nossa amizade prevalece. Nós brincamos ali, mas são brincadeiras inocentes, sem maldade. Decidimos ser apenas amigos e nada mais", falou o cantor durante o seu vídeo do raio-X.