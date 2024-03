Fernanda causa revolta nos internautas por fala sobre Davi - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 28/03/2024 10:17 | Atualizado 28/03/2024 14:21

Rio - Fernanda foi acusada de racismo pelos internautas após uma fala sobre Davi durante uma conversa com Giovanna Pitel, no quarto Gnomos do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, na madrugada desta quinta-feira. A confeiteira opinou sobre o favoritismo do motorista no reality e disparou: 'Vai arrumar um emprego de segurança num prédio'. A declaração foi criticada pelos usuários do X, antigo Twitter, e as hashtags 'preconceituosa' e 'rascista' ficaram entre os assuntos mais comentados da rede social.

"Não é possível que eu vim só pra isso, pra bater palma pra palhaço. Não vim pra bater palma pra palhaço! Comprometimento de c* é uma rol* bem grossa, sai fora… Ah, vai bater continência na casa do c*ralho", disse Fernanda. "Mas talvez esse jogo de comprometimento foi o que levou ele para três milhões", disse Pitel. "Vai arrumar um emprego de segurança num prédio, não f*de", declarou a confeiteira. Não vai precisar", opinou a assistente social. "Lógico que não vai precisar, ele vai ganhar 3 milhão", concordou a confeiteira.

Os internautas desaprovaram a fala de Fernanda. "É inaceitável o comentário racista de Fernanda sugerindo que Davi deveria procurar emprego como segurança de prédio. Não há desculpas para esse tipo de discurso. Todos merecem respeito, independentemente da profissão ou origem étnica", disse um. "Essa não ganha de jeito algum , extremamente preconceituosa. Ridículo ouvir isso", opinou outro. "Fernanda dizendo para o Davi "arrumar emprego de segurança em um prédio" depois de ouvir milhões de vezes ele dizer que sonha em ser médico. É assim que o racismo age, em comentários nojentos como esse. Sempre ligando pretos a trabalhos menos remunerados. Não me choca", declarou uma terceira pessoa.

Equipe de Fernanda se manifesta

Após a repercussão da declaração de Fernanda, a equipe da sister se manifestou através de um comunicado publicado nas redes sociais. "Durante todo o processo do BBB, fica evidente que o programa é um jogo de convivência. Chega um momento em que os confrontos diretos se tornam mais visíveis, e é importante que, aqui fora, tenhamos cautela ao discutir temas levantados e compreender a seriedade das questões apontadas", inicia a nota.



"Observamos ao longo dos 80 dias de reality que, sempre que Fernanda está em ascensão no jogo, ocorre uma perseguição intensa por parte da 'máfia digital'. Narrativas são criadas com o único propósito de prejudicar a imagem dela, algo que não acontece com o lado oposto. Como equipe, gostaríamos de pedir desculpas ao público que se sentiu ofendido e salientar que nenhuma pauta levantada será desconsiderada. Assim que Fernanda sair da casa, repassaremos todos os acontecimentos, abordando cada ponto", continua.



"No entanto, é importante deixar claro que não permitiremos que pautas tão sérias sejam utilizadas de forma errônea e mal intencionada. Seja motivada pelo ódio, pela ganância ou por quaisquer outros sentimentos, não permitiremos que isso manche a imagem dela. Assim como nunca fizemos ou faremos com o lado oposto", conclui.

Em conversa com Pitel, Fernanda demonstra incomodo sobre um possível favoritismo de Davi no jogo.



Fernanda acabou de dizer que Davi tinha que procurar um emprego como segurança de prédio.



Essa fala é totalmente racista, MUITO RACISTA!!



“Vai arrumar um emprego de segurança num prédio... Mas lógico que não vai precisar, ele vai ganhar 3 milhão"

Isso é a Fernanda se referindo ao Davi. Agora quero ver se a turminha vai comentar essa fala racista dela. Ou só vale apontar o dedo pro Davi?

