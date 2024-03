Tadeu Schmidt é apresentador do programa - Divulgação/Rede Globo

Tadeu Schmidt é apresentador do programaDivulgação/Rede Globo

Publicado 28/03/2024 18:53 | Atualizado 28/03/2024 19:01

Rio - O "Big Brother Brasil" está se preparando para sua próxima edição, com uma proposta inovadora que promete agitar os aspirantes a participantes do reality show. Pela primeira vez, as inscrições serão em dupla.

A novidade foi revelada nesta quinta-feira (28), o que causou grande expectativa entre os fãs do programa. A proposta é que as pessoas se candidatem em pares fortemente ligados por laços afetivos ou familiares, como melhores amigos, tios e sobrinhos, mães e filhas, casais, irmãos, primos, avós e netos.

O processo de inscrição será online, permitindo que pessoas em diferentes locais realizem o cadastro juntas. No entanto, é importante destacar que, durante a etapa regional da seleção, ambas as pessoas da dupla devem estar na mesma cidade escolhida para a seletiva.