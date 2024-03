Pitel - Reprodução/Globo

Publicado 27/03/2024 17:40 | Atualizado 27/03/2024 18:03

Rio - Pitel destacou suas habilidades como jogadora no "BBB 24" nesta quarta-feira (27), afirmando ter se esforçado em todas as frentes do jogo. Ela avaliou sua performance como oito de dez, ressaltando suas tentativas de estratégia, contagem de votos, e colaboração com outros jogadores interessados.

"[Avalio] como oito de dez, de verdade, não sei até que ponto vocês viram, até que ponto vocês acompanharam. Mas eu tentei fazer estratégia, tentei contar voto, tentei me reunir com gente que queria jogar, tentei fazer isso aqui acontecer do jeito que achava que era certo", disse ela.

assistente social também enfatizou seu compromisso em dar o seu máximo e honrar sua participação, encarando tudo como um grande desafio. "Então, acho que fui bem, fui bem de verdade, dei o melhor que pude dar. Tentei honrar o máximo, estar aqui e sempre tentei encarar tudo como um grande jogo", concluiu.