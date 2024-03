Brothers pulam sem roupa na piscina do 'BBB 24' - Reprodução/Globo

Publicado 27/03/2024 15:47 | Atualizado 27/03/2024 15:48

Rio - Davi e Matteus prometeram e cumpriram! Os brothers pularam sem roupa na piscina do "BBB 24", nesta quarta-feira (27) para comemorar os 80 dias do programa e ainda convenceram Bia, Alane e Isabelle de fazerem o mesmo.

As sisters usaram somente calcinhas dos biquinis e cobriram os seios com as mãos. Já os brothers usaram uma camisa para tapar a parte da frente antes de mergulharem.

"Peladão", gritou Davi dentro d´água.