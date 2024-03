Ana Paula Renault e Ariadna Arantes - Reprodução do Instagram

Ana Paula Renault e Ariadna Arantes Reprodução do Instagram

Publicado 27/03/2024 09:58

Rio - Após a briga acalorada entre Davi e MC Bin Laden, alguns internautas esperavam a expulsão dos dois no programa ao vivo, exibido na noite desta terça-feira. No entanto, isso não ocorreu. Os brothers receberam apenas um sermão do apresentador Tadeu Schmidt , que repudiou a atitude deles durante a treta. O posicionamento da emissora não agradou alguns usuários do X, antigo Twitter, e ex-BBBs como Ana Paula Renault e Ariadna Arantes.

Expulsa no "BBB 16" por ter dado um tapa em um rapaz enquanto estava bêbada em uma festa, Ana Paula soltou o verbo e relembrou a expulsão de outros participantes do reality. "Novas regras no BBB 24. Liberado cabeçada, liberado peitar, liberado chamar, instigar, provocar briga física, liberado cotoveladas e também liberado derrubar participante no chão. Que venham novos ringues!", escreveu a jornalista e influenciadora. "Fico imaginando a Maria vendo toda essa condescendência. Até mesmo a Wanessa, dessa mesma edição”, completou.

Ariadna Arantes, que participou do "BBB 11", considerou 'patética' a não expulsão de Davi e Bin Laden. "“Eu disse… patético", reagiu. "Exatamente por não ser a primeira vez não devia passar impune. As regras do jogo são claras. Se não tem expulsão é porque tão passando pano sim", declarou.



Os internautas também se manifestaram sobre o caso. "o discurso do Tadeu deixando claro que houve provocação e que a integridade física de todos foi colocada em risco, tudo que enseja a expulsão... mas adivinhem? não teve expulsão", opinou um usuário da rede social. "Esse discurso caberia totalmente em uma expulsão dupla, mas não aconteceu pq as regras só valem pra alguns", disse outro.

Confira:

Fico imaginando a Maria vendo toda essa condescendência. Até mesmo a Wanessa, dessa mesma edição — Ana Paula Renault (@anapaularenault) March 27, 2024

Exatamente por não ser a primeira vez não devia passar impune. As regras do jogo são claras. Se não tem EXPULSÃO é porque tão passando pano sim. #bbb24 desligando o globoplay … — Ariadna Arantes (@AriadnaArantes) March 27, 2024

o discurso do Tadeu deixando claro que houve provocação e que a integridade física de todos foi colocada em risco, tudo que enseja a expulsão... mas adivinhem? não teve expulsão. — BBBelissima (@BBBelissima) March 27, 2024

Esse discurso caberia totalmente em uma expulsão dupla, mas não aconteceu pq as regras só valem pra alguns. — Ellen (@Ellendotarot) March 27, 2024

esperavam: expulsão dupla



receberam: patrocinador querendo brindar a amizade



kkkkkkkkkkkkk #bbb24pic.twitter.com/GMafOTbfjr — paiva (@paiva) March 26, 2024