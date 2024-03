Leidy Elin muda visual no BBB 24 - Reprodução

Publicado 26/03/2024 19:33 | Atualizado 26/03/2024 19:34

Rio - Leidy Elin resolveu mudar o visual no "BBB 24" nesta terça-feira (26). Estreando em seu primeiro paredão, a sister contou com a ajuda de Lucas Henrique, Giovanna, Pitel e Fernanda para tirar as tranças de seu cabelo.

"Ai, Brasil. Eu estou vendo meu cabelo! Muito cabelo que eu tenho. As vezes, eu gosto de deixar ele armado mesmo, sem definição nenhuma. As vezes, quero ele com definição", contou. Leidy enfrenta Davi, MC Bin Laden e Matteus na berlinda desta noite.

Nas redes sociais, a mudança foi aprovada pelos internautas. "Gente, como a Leidy Elin é linda com o cabelo super natural", afirmou uma pessoa no X, antigo Twitter. "Ai, que linda", elogiou outra. "Depois de mudar de visual, ela continua linda", ressaltou uma admiradora.

Confira: