Elisângela Brito faz pedido aos fãs de DaviReprodução de vídeo

Publicado 26/03/2024 13:18 | Atualizado 26/03/2024 13:21

Rio - Elisângela Brito, mãe de Davi, está com o emocional abalado após a briga do filho com MC Bin Laden na área externa da casa do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, na noite desta segunda-feira. Em um vídeo publicado no Instagram Stories, nesta terça, ela pediu a compreensão dos internautas em relação as atitudes do motorista e fez um apelo para a torcida de Davi votar em Leidy Elin neste paredão.

"Ainda estou com o meu emocional balado. Ontem a situação não foi legal, mas temos que entender que o confinamento, Davi está assim humilhado, juntando as humilhações. Você vê que ontem ele desabafou em choro depois. E o que acontece? Eu peço a vocês, um bom soldado ainda não larga a mão do outro, ele não foge da luta. Vamos seguir em frente com o reality se não houve agressão. Segue-se o reality, entendeu? E a gente está aqui para juntos torcermos por Davi", afirmou.

"Obrigado por aqueles que oraram, que clamaram naquele momento, que pediram a Deus o auxílio para que não houvesse justamente a agressão. E eu quero pedir a vocês que hoje a votação de Leidy, fora Leidy, continue. Vamos seguir a meta, vamos seguir o foco Davi campeão. E é isso aí!", concluiu.

Elisângela acompanhou a treta entre Davi e MC Bin Laden através da TV. No momento, ela orou. "Meu Deus, por favor senhor. Em nome de Jesus, o diabo não vai ter vez. Em nome do pai, em nome do filho e do Espírito Santo, meu Deus. O diabo não vai prevalecer, em nome de Jesus, amém. Acalma meu Deus! Meu senhor, meu Jesus Cristo. Entre com providência, senhor. Por favor, eu te suplico, meu Deus, não deixa meu filho ser expulso. Não por dinheiro, mas pela dignidade", disse Elizângela nas imagens, que circulam nas redes sociais.

Entenda

Davi e MC Bin Laden brigaram feio após o 'Sincerão' e tiveram que ser afastados pelos outros confinados. O barraco começou quando o baiano entrou na discussão que o funkeiro estava tendo com Matteus. Os dois trocaram xingamentos aos gritos e chegaram a se peitar, mas foram separados pelos colegas. Até os Dummies tiveram que entrar na confusão para acalmar os ânimos, mas o caos só acabou quando a voz do “big boss” exigiu o fim.



A confusão repercutiu nas redes sociais, ficando entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter. Alguns internautas pediam a expulsão dos envolvidos na briga, lembrando da saída de Wanessa Camargo.