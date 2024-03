MC Bin Laden - Reprodução/Globo

Publicado 26/03/2024 11:06 | Atualizado 26/03/2024 11:13

Rio - MC Bin Laden e Davi se envolveram em uma discussão acalorada no "BBB 24", o que levou a produção a intervir na situação e a equipe do funkeiro se manifestar nas redes sociais nesta terça-feira (26). O pronunciamento oficial no perfil do cantor destaca os desafios que ele enfrentou na vida.

"Não estamos aqui para entrar em mérito de qual história merece mais apelo emocional, mas não venham colocar o Bin como um branquelo paulista privilegiado porque ele veio do nada e conquistou com muita luta tudo que tem hoje", diz a nota.

A equipe de MC Bin Laden ressaltou que o cantor passou por períodos na rua, fome e rejeição, e que só encontrou uma família aos 18 anos de idade. Enfatiza ainda que não aceita que retratem o artista como alguém privilegiado.

"Não vamos desmerecer a história do Davi aqui fora, mas também não vamos tolerar que diminuam a história que o Bin construiu", acrescenta. A equipe enfatizou a importância da votação do público sobre o Paredão e reforçou seu posicionamento "fora Leidy" no X.