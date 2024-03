MC Bin Laden encara botão de resistência do ’BBB 24’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 26/03/2024 10:31 | Atualizado 26/03/2024 10:32

Rio - MC Bin Laden ficou bastante reflexivo, na madrugada desta terça-feira, após protagonizar uma briga feia com Davi na área externa do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo. O dono do hit 'Tá Tranquilo, tá favorável' chegou a encarar o botão de desistência do reality show por alguns minutos, mas o item estava com a luz vermelha acesa, indicando que ninguém poderia apertá-lo.