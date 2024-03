Mães de Davi e MC Bin Laden oram durante briga dos filhos - Reprodução de vídeo

Publicado 26/03/2024 08:33

Rio - Elisângela Brito, mãe de Davi, e Mariza Ventura, mãe de MC Bin Laden, se desesperaram com a briga dos brothers na área externa da casa do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, na noite desta segunda-feira. As duas assistiram a treta pela TV, em suas casas, e clamaram a Deus para os filhos se acalmarem.

"Meu Deus, por favor senhor. Em nome de Jesus, o diabo não vai ter vez. Em nome do pai, em nome do filho e do Espírito Santo, meu Deus. O diabo não vai prevalecer, em nome de Jesus, amém. Acalma meu Deus! Meu senhor, meu Jesus Cristo. Entre com providência, senhor. Por favor, eu te suplico, meu Deus, não deixa meu filho ser expulso. Não por dinheiro, mas pela dignidade", disse Elizângela nas imagens, que circulam nas redes sociais.

Mariza chegou a se ajoelhar em frente a TV. "Meu Deus, tenha misericórdia. Acalma eles. Acalma esses meninos", afirmou.

Entenda

Davi e MC Bin Laden brigaram feio após o 'Sincerão' e tiveram que ser afastados pelos outros confinados. O barraco começou quando o baiano entrou na discussão que o funkeiro estava tendo com Matteus. Os dois trocaram xingamentos aos gritos e chegaram a se peitar, mas foram separados pelos colegas. Até os Dummies tiveram que entrar na confusão para acalmar os ânimos, mas o caos só acabou quando a voz do “big boss” exigiu o fim.

A confusão repercutiu nas redes sociais, ficando entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter. Alguns internautas pediam a expulsão dos envolvidos na briga, lembrando da saída de Wanessa Camargo.

URGENTE: Mãe de Davi em desespero vendo o filho brigar com Bin Laden no BBB24#BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/RA6Ap3FWWz — Brenno Moura (@brenno__moura) March 26, 2024