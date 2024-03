Lucas - Reprodução/Globo

Publicado 25/03/2024 12:33 | Atualizado 25/03/2024 12:48

Rio - Lucas Henrique, conhecido como Buda, se mostrou decepcionado nesta segunda-feira (25) ao não receber uma foto da esposa, Camila Moura , durante uma ação de Páscoa no "BBB 24", onde eles ganharam ovos de chocolate com fotos de seus familiares.

fotogaleria

O participante ficou entristecido ao perceber que não havia uma foto de sua esposa entre os presentes, apenas as fotos de suas irmãs. Fernanda tentou acalmá-lo, apontando que suas irmãs também não haviam aparecido em outras dinâmicas, sugerindo que Camila poderia aparecer em outra ocasião.

Camila Moura anunciou o fim do casamento após Lucas demonstrar interesse em outra participante do programa, Pitel. O fato dela não ter aparecido no Vídeo do Anjo também deixou Buda preocupado e reflexivo sobre sua relação dentro e fora do programa.