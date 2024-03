Davi, Leidy Elin, Matteus e MC Bin Laden estão no paredão - Divulgação / TV Globo

Publicado 25/03/2024 08:37 | Atualizado 25/03/2024 08:53

Rio - Davi, Leidy Elin, Matteus e MC Bin Laden estão no 14º Paredão do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo , e disputam a preferência do público para ficar no reality show. Um dos participantes deixa a casa mais vigiada do país nesta terça. O voto é para sair.