Raquele reencontra o noivo, Carlos EduardoReprodução

Publicado 23/03/2024 22:20

Rio - Raquele compartilhou, neste sábado (23), o seu reencontro com o noivo, Carlos Eduardo, após ter sido eliminada do "BBB 24", da TV Globo, na última terça-feira (19). Em seu Instagram, a ex-participante do reality mostrou o momento fofo com o amado, que contou com pétalas no chão e um buquê de flores. Os dois estão juntos há sete anos.

"Foram 71 dias sem o seu carinho, sem os seus abraços, sem os seus cuidados, sem as suas mensagens de “bom dia meu bem'. Só eu e Deus sabíamos o quanto eu senti sua falta. São 7 anos compartilhando a minha vida e somando mais felicidade, e essa distância só fez eu ter a certeza de que sim, eu te quero pra sempre", começou.

"Obrigada por acreditar, por me apoiar, por sempre estar ao meu lado, por embarcar nessa loucura e nesse sonho junto comigo. Te amo, meu bem", escreveu na legenda publicação.

Nos comentários, os seguidores se encantaram com o registro. "Caiu um cisco aqui nos meus olhos", disse um internauta. "Que lindos. Que vocês sejam muito mais felizes. Torcendo por você aqui fora", afirmou uma fã. "Achei que era o Michel", admitiu uma pessoa, se referindo ao amigo de confinamento de Raquele.

