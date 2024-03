Show de Ivete Sangalo anima a casa do BBB 24 - Reprodução / TV Globo

Show de Ivete Sangalo anima a casa do BBB 24Reprodução / TV Globo

Publicado 23/03/2024 09:27

Rio - A festa do 'Big Brother Brasil 24' desta sexta-feira (22) deu o que falar. Além de um show para lá de animado, Ivete Sangalo ainda conheceu a casa mais vigiada do Brasil, interagiu com os brothers, mandou recado para a família dos participantes do reality show e foi ao chão com Beatriz.

fotogaleria

Logo no início da festa, Ivete Sangalo mostrou que não aguentaria ficar somente em cima do palco e já partiu para um abraço em grupo com todos os participantes do 'BBB 24'. Em seguida, Veveta animou a casa com hits como 'Macetando', 'Cria Da Ivete', 'Abalou', 'Poeira e 'Festa'.

Antes da festa, Beatriz e Alane tomaram um puxão de orelha de Tadeu Schmidt durante o ao vivo. "Dona Alane e, principalmente, dona Bia: já levaram um puxão de orelha essa semana. O que vocês fizeram não foi legal. Não pode pular em cima da atração", disse o apresentador. Mas as palavras de Tadeu não pararam Ivete, que pediu para ser derrubada pela vendedora. "Senti falta de você me derrubar. Me derrube, venha!", chamou Veveta, que logo em seguida foi ao chão com Bia.

Bancando o cupido, a cantora reclamou que aconteceu pouca pegação na casa do 'BBB 24' e pediu um beijo de MC Bin Laden e Giovanna, que prontamente aceitaram o pedido de Ivete e protagonizaram um beijão. Porém, ao longo da festa, Giovanna deixou claro que não haveriam mais beijos.

Ivete Sangalo não aguentou ficar somente no palco e decidiu fazer um tour pela casa do 'BBB 24'. Em um dos momentos, na sala, a cantora resolveu mandar um beijo para os familiares dos participantes. Lucas Henrique, o Buda, pediu um beijo para a mulher, Camila Moura, que terminou com ele após o brother dar em cima de Pitel e Veveta não deixou o caso passar em branco. "Camila, um beijo minha cherry. Arrase! Sou mais você", alfinetou a artista, que foi respondida pela mulher de Budanas redes sociais: "Eu também sou mais você, Veveta!".

E por falar em Lucas Henrique, o brother protagonizou outro momento de flerte com Pitel. Enquanto a sister tomava uma bebida, Buda disse querer se o canudo que ela estava usando. "Vontade de ser esse canudinho", disse ele, que foi rebatido: "Procura teu lugar", disse Pitel.

Durante a festa, diversos brothers se emocionaram e foram às lágrimas, como Matteus, Alane e Fernanda. Além do clima emocionante, ao que tudo indica, as Fadas estão torcendo para um novo casal, já que Alane pediu para que Matteus e Isabelle, que dançaram juntinhos, se beijassem.