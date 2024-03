Beatriz revela estratégia de jogo em conversa com Isabelle e Alane - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 22/03/2024 09:54 | Atualizado 22/03/2024 09:54

Rio - Após Giovanna vencer a prova do líder, Beatriz falou sobre sua estratégia de jogo, em conversa com Isabelle e Alane, na área externa do "Big Brother Brasil", na madrugada desta sexta-feira. A vendedora do Brás planeja colocar a nutricionista no Castigo do Monstro, caso vença a prova do anjo, para ela perder suas regalias.

"Se a gente ganha o Anjo amanhã, primeira coisa: imunidade, garante uma semana, e vê a família. Para mim, as duas coisas estão no topo. E o terceiro, o Monstro também é uma arma no jogo que a gente pode usar para poder se defender. Sem dúvida, se eu pegar amanhã o Anjo, eu tiro ela do quarto, eu ponho ela no Monstro. Sem massagem, vai ser faca nos dentes. Vou falar: 'Para você de presente, vou te dar outro colar aqui'", afirmou ou a vendedora. "Talvez ela nem fosse te botar e te bote de novo só por causa disso", aletou Alane. "Mas eu vou estar imune, Alane", ressaltou Beatriz.



Momentos antes, Bia disse que considerava Giovanna uma planta. "Ela é uma planta que está no Big Brother que pensa que a produção vai falar 'vem que tem um botão aqui'. Isso para mim é uma planta, uma planta que quer bater as folhinhas, mas não está conseguindo", disse. "Para mim é uma planta que só fica incomodando no jogo, atrapalhando. Mas o que é dela está guardado, deixa", completou.