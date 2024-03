Lucas diz que sonhou com Pitel no BBB 24 - Reprodução/Globo

Publicado 21/03/2024 12:46 | Atualizado 21/03/2024 12:49

Rio - Apesar de ter entrado casado no "BBB 24", Lucas não tem levado muito em consideração e flerta com frequência com Pitel dentro da casa.

Depois de dançar coladinho na festa da Líder Giovanna, o professor acordou e fez uma confissão para a alalgoana nesta quinta-feira (21).

"Sonhei contigo também", conta o professor. "Comigo? O quê?", pergunta a sister. "Fala que sonhou comigo e não me fala o quê.", insiste ela.



"Sonhei contigo, também tive um sonho com você", afirma ele. "Eu hein, que loucura", comenta Pitel. Lucas despista: "Não vem ao caso, não cabe".



A sister diz que não quer saber o que o brother sonhou com ela e pede que ele "deixe para lá".