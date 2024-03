Xuxa critica falas de Fernanda, do BBB 24, sobre maternidade - Reprodução / Instagram / TV Globo

Publicado 21/03/2024 09:55 | Atualizado 21/03/2024 09:56

Rio - A apresentadora Xuxa Meneghel usou as redes sociais nesta quarta-feira (20) para fazer críticas aos comentários de Fernanda, do BBB 24, sobre a maternidade.



Em conversa com Pitel, a sister desabafou sobre os filhos: "Tem dia que você quer 'matar os seus filhos', você quer ser presa. Tem dia que você olha aquelas crianças e pensa: se eu morasse num prédio, jogava pela janela, porque você não aguenta, você surta, você quer morrer".