Davi fala sobre a experiência no BBB 24 - Reprodução de vídeo / TV Globo

Davi fala sobre a experiência no BBB 24Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 21/03/2024 12:57

Rio Davi falou sobre sua trajetória no "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, durante uma conversa como Isabelle, nesta quinta-feira. O baiano comentou que viveu situações no reality show que mexeram com ele, citou seus aprendizados e disse que, quando deixar a atração, sairá com a 'cabeça erguida' e o sentimento de dever cumprido.

fotogaleria

"Eu fico analisando, já passei foi coisa aqui, Isabelle. 70 dias de programa e foi uma história, dá até para escrever um livro... Agora nesses últimos dias vai ser mais ainda", disse Davi. "Tu acha?", questionou a sister. O motorista explicou: "É porque a guerra não acaba, o jogo só termina quando acaba, mesmo que esteja nesse estágio que as pessoas começam a falar e a gente sabe o que pode acontecer. A gente vai sentir falta disso, né? Isso aqui é uma escola para gente, prepara para viver uma nova vida lá fora".

Davi ainda refletiu sobre a experiência no programa, comandado por Tadeu Schmidt. "Muitas situações mexeram comigo, me deixaram triste, mas vivi muitas experiências nesse Big Brother, aprendi muita coisa. Aprendi, ensinei, fiz muita coisa, como eu estava falando com a Bia aquele ditado que as pessoas falam: 'Ah, se eu voltar vou fazer a acontecer'. Eu não falo isso, vou bater no peito e falar: 'Eu fiz o que tinha que fazer aqui'. Não deixei nada para trás, o que tinha que fazer, eu fiz, e o que tiver que fazer, eu vou fazer... Não tenho esse sentimento de 'se eu voltar', porque quando estou no Paredão fico naquele pensamento: 'Eu fiz'. Um sentimento de 'o soldado cumpriu a missão', se eu saísse cumpri a missão, sai de cabeça erguida".