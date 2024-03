Reprodução/Globo - Matteus no BBB 24

Reprodução/GloboMatteus no BBB 24

Publicado 20/03/2024 14:08

Rio - No dia que Boninho decidiu colocar um participante falso argentino no "BBB 24", Matteus conversa com Davi na academia e cita essa possibilidade.

"Entrar um aleatório...Imagina entra um argentino', um americano, de qualquer canto", disse ele nesta quarta-feira (20).



"Só pra perturbar o povo", sugere Davi.



Na redes sociais, muita gente estranhou o comentário de Matteus e acredita que eles já saibam do novo integrante. "Ai sinceramente… eles já sabem do argentino, não tem como isso ser coincidência ainda mais com o Matteus no final falando da psicóloga… esse programa virou uma piada mesmo", disse uma internauta.