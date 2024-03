Mulher de Davi, Mani Reggo muda visual - Reprodução/Instagram

Mulher de Davi, Mani Reggo muda visualReprodução/Instagram

Publicado 19/03/2024 20:09 | Atualizado 19/03/2024 20:11

Rio - Mani Reggo, 42 anos, mulher de Davi, 21, do "BBB 24", passou por uma transformação no visual e mostrou o resultado nas redes sociais.

fotogaleria

"Acreditar em si mesma não é uma questão de orgulho, mas sim de dignidade pessoal. É esse olhar e sentir que devemos agarrar.", escreveu ela na legenda de um vídeo postado.

Na mudança do visual, ela fez alongamento do cabelo, foi produzida com roupas elegantes e maquiagem. Os seguidores encheram a mulher do baiano de elogios.

"DAVI tem olho clínico para a vida e escolhas perfeitas. Olha que mulher especial linda forte e batalhadora. Ambos se encontram no mesmo caminho o de construção de uma jornada de vitórias no amor e no jogo", disse Renata Banhara.

"Gatinha", disse o ex-BBB Fred Nicácio. "Davi vai pirar quanto te ver", reagiu outra seguidora.

Davi e Mani estão juntos há um ano e nove meses e, antes de entrar no "BBB", além de ser motorista de aplicativo, ele ajudava a mulher a preparar os lanches que vende em uma barraca em frente ao hospital do Exército.