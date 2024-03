Boninho anuncia o fim do Quarto Magia - Reprodução / Instagram

Boninho anuncia o fim do Quarto MagiaReprodução / Instagram

Publicado 19/03/2024 12:36 | Atualizado 19/03/2024 15:43

Rio - Boninho contou aos seus seguidores do Instagram, nesta terça-feira (19), sobre uma mentira que vai acontecer no "BBB 24'' a partir de amanhã às 15h. Um argentino entrará na casa se passando por um brother do "Grand Hermano" e os participantes serão comunicados que Yasmin Brunet entrou na versão do reality show da Argentina.

fotogaleria

"Esse hermano não está participando de 'Big Brother' nenhum, muito menos da Argentina... É uma troca de participantes e isso pode até causar algum problema neles achando que ela pode voltar, que era um paredão fake. E ele ainda entra com uma tarefa de seduzir as meninas, é lógico que vai ter um limite, e provocar os meninos, ciúmes. Será que ele consegue?", conta o diretor do programa.

Minutos depois, ele apagou o vídeo e compartilhou um novo, sem citar a parte da 'sedução'. Na legenda, Boninho explicou: "A brincadeira é simples! Ele entra na casa às 15:00 dizendo que é um convidado argentino no Big do México. E a sedução uma grande brincadeira, ele precisa ganhar um mínimo de corações no queridômetro e alguns emojis ruins. A gente explica depois…". O vídeo antigo, no entanto, foi repostado por usuários das redes sociais.

'Que vergonha'

Em uma nova publicação no Instagram, o diretor reconheceu a 'besteira' que falou e disse que se sentia envergonhado. "Pessoal, sobre o vídeo anterior: apaguei mesmo. E não pelas críticas, mas porque logo vi a besteira que falei. Sem noção e não tenho problema nenhum em assumir isso. Nada a ver, literalmente, porque o foco da dinâmica que pensamos com tanto carinho para essa semana é completamente outro. Que vergonha".

Confira:

Vai ter mais uma trollagem! Boninho avisa que um homem fingindo ser do Big Brother gringo vai entrar na casa pic.twitter.com/IJR9D8S0af — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) March 19, 2024