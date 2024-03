Alane, Beatriz e Raquele encaram o 13º Paredão do BBB 24 - Divulgação / TV Globo

Alane, Beatriz e Raquele encaram o 13º Paredão do BBB 24Divulgação / TV Globo

Publicado 19/03/2024 13:42

Rio - Alane, Beatriz e Raquele protagonizam o 13º Paredão do "BBB 24". A confirmação da eliminada só virá no programa ao vivo desta terça-feira (19), porém, se depender dos internautas, Raquele deixará a casa mais vigiada do Brasil.

Em enquete promovida pelo O DIA, a confeiteira ficou, até a tarde desta terça-feira, com 78,9% das intenções de voto. Alane está em segundo lugar com 11,4% e Beatriz vem em terceiro com 9,6%.

Raquele foi indicada para o Paredão pelos cinco brothers que ficaram na Mira do Líder, que tiveram que escolher uma pessoa para ficar na berlinda. Alane foi pelo voto da casa e Beatriz foi a indicada da líder Giovanna.

Vale ressaltar que a paulista havia sido imunizada pelo "anjo" Matteus. No entanto, Raquel, com o Poder Curinga, retirou o presente da sister, o que abriu espaço para o voto da líder.