No Sincerão, brothers montam pódio e escolhem quem gostariam de eliminar no BBB 24Reprodução / TV Globo

Publicado 19/03/2024 07:38 | Atualizado 19/03/2024 07:41

Rio - A tradicional dinâmica de segunda-feira (18) trouxe um jogo presente em muitas edições do programa: o pódio. No "Sincerão", os brothers disseram quem gostariam de ver eliminados do "BBB 24" e montaram o pódio com quem desejam ir à final do reality. Algumas escolhas já eram esperadas e outras surpreenderam alguns confinados.



Davi não foi escolhido por nenhum de seus aliados para o pódio. O fato deixou o baiano tão surpreso, que sua reação acabou viralizando nas redes sociais.



O grupo das fadas também gerou um climão quando Raquele afirmou que Alane e Beatriz “desciam a lenha” em Isabelle antes de ficarem próximas. A manauara ficou bastante confusa e chegou a conversar com as sisters após o programa, que brincaram com a situação.

A dinâmica reuniu na área externa as emparedadas Alane, Beatriz e Raquele, a líder Giovana e o anjo Matteus, envolvidos no Paredão desta semana. O restante da casa acompanhou de dentro da casa.

Paredão

Alane, Beatriz e Raquele se enfrentam no Paredão que acontece nesta terça-feira (19). Beatriz foi indicada pela líder Giovanna, Alane foi pela votação da casa e Raquele foi para a berlinda com o voto dos cinco participantes que estavam na Mira da Líder.