Alane, Beatriz e Raquele do BBB 24 - Reprodução / TV Globo

Publicado 18/03/2024 07:28 | Atualizado 18/03/2024 08:10

Rio - Quem está no 13º Paredão do "BBB 24"? Alane, Beatriz e Raquele não conseguiram escapar da berlinda, e uma das três deixará a casa mais vigiada do Brasil na próxima terça-feira (19).



A formação do Paredão aconteceu neste domingo (17). Quem abriu a cerimônia da noite foi o "anjo" Matteus, que deu o colar para imunizar Beatriz. No entanto, Raquele, que ganhou o Poder Curinga, com o direito de vetar a imunidade do anjo, teve a oportunidade de tirar a imunidade da paulista.