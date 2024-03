Giovanna - Reprodução/Globo

Publicado 17/03/2024 10:30

Rio - Giovanna e Raquele analisaram o primeiro paredão do "BBB 24", que resultou na eliminação de Maycon. Para a líder da semana , o cozinheiro escolar tinha comportamentos na casa semelhantes aos de Davi, mas o motorista de aplicativo não foi eliminado pelo público nos paredões que caiu.

A nutricionista tentou entender com a aliada quais os motivos levaram à saída de Maycon e mantêm Davi no jogo. Para Giovanna, as atitudes que considera irritantes do primeiro eliminado e sua interferência nas provas podem ter sido os motivos da eliminação.

"Tem coisa que só vou entender lá fora. Aqui dentro a gente fica imaginando que o Maycon saiu pelas atitudes dele de ser chato, atrapalhar a galera na prova, não sei o que. Isso como motivo pra ele ter saído. E são exatamente esses mesmos motivos que mantém o Davi aqui dentro. São exatamente os mesmos motivos", disse ela.

Ainda na visão de Giovanna, podem existir outros fatores envolvidos além do comportamento dos participantes, sendo levados em consideração pelo público. Raquele concordou, levantando a possibilidade de que a torcida também influencie as decisões de eliminação.

"Sim, realmente. Agora, vai entender? Ou era porque você tinha mais torcida do que ele mesmo, sabe? Talvez nem é pelo que ele fez", avaliou a confeiteira.