MC Bin Laden e Giovanna tiveram um affair no BBB24Reprodução / Globoplay

Publicado 16/03/2024 18:00

Rio - MC Bin Laden está doidinho para ter um remember com Giovanna. Na festa que aconteceu na madrugada deste sábado (16), em conversa com Fernanda no quarto Gnomo, o cantor elogiou a beleza da líder da semana e revelou que gostaria de voltar a ficar com a sister.

"A Giovanna estava a maior gata hoje, né?", diz o cantor. E Fernanda confirma: "Tá todo dia né? Benza. Deus". “Responda com sinceridade: você gostaria de ficar com ela de novo, agora que o Michel saiu?”, questiona Fernanda. "Sim, mas acho que mesmo assim prejudica o jogo", responde o funkeiro.

“Eu não acho. Acho que a Giovanna é muito mais fria do que você imagina, muito mais segura do que você imagina. Ela conseguiria ficar com você independente de jogo", comenta Fernanda. Em seguida, ela o aconselhou a tentar reconquistar a sister.

“Você é orgulhoso demais! Parece uma porta, uma porta velha, uma porta roca, que range, cheia de cupim, cheia de bicho! Chega pra garota e fala. Que menino cabeça dura!", disse Fernanda. Eu prefiro torcer para ela [Giovanna] de longe. Prefiro admirar ela de longe, ser feliz por ela, torcer de longe...” responde o brother.