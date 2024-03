Davi - Reprodução/Globo

Publicado 16/03/2024 11:57 | Atualizado 16/03/2024 11:58

Rio - Davi opinou sobre a aproximação entre Alane e MC Bin Laden na última festa do "BBB 24". Ele conversou com a aliada sobre o assunto, após o evento. Para o baiano, o funkeiro tem se aproximado do seu grupo para obter informações estratégicas sobre os participantes.

"O lado de cá tem eu, Alane, Alegrete [Matteus] e Bia que tão com a pulseira. Botaram a pulseira nele para pensar que eles não estão jogando, sendo que estão jogando junto. Certamente eles estão jogando junto e fazendo estratégia para falar que estão jogando separado, mas a gente não vai cair nisso aí. É tudo armação! Ele sentou ali no sofá para ninguém ver ele conversando", disse ele.

O brother continuou com a sua análise. "Ele [Bin] é malandro! Quando eles foram, eu já voltei com o boi há muito tempo! [...] Se o Bin joga com a Fernanda, Fernanda joga com o Lucas, e Lucas joga com a Giovanna... Está tudo aí! Só cai no golpe quem quer", falou.