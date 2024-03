Deniziane - Reprodução / Instagram

Publicado 15/03/2024 16:57 | Atualizado 15/03/2024 16:58

Rio - Deniziane abriu uma caixinha de perguntas nesta quinta-feira (14), para interagir com seus seguidores do Instagram. Um internauta questionou: "Por que seu olho é torto?", e a ex-BBB explicou que tem estrabismo, um desequilíbrio na função dos músculos oculares e que não enxerga com um dos olhos.

"Eu sou estrábica desde nova. O estrabismo não me incomoda, sério. Eu já nasci desse jeito. Podem falar que não vai me afetar não", disse ela.



A fisioterapeuta ainda esclareceu que tem o distúrbio do 'olho preguiçoso'. "É como se um olho meu não tivesse função. Não regenera mais, não tem o que fazer. É como se não funcionasse. Eu enxergo muito bem, só que um olho só".